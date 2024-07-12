Рост украинской экономики "тормозит": ВВП вырос на 1,1% в июне
В июне 2024 года ВВП Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года: рост экономики продолжает замедляться - в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле - на 4,3%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали веерные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, однако экономическое восстановление продолжается", - говорится в сообщении.
В то же время за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди положительных факторов, которые влияли на рост, ведомство выделило:
- стабильная работа Украинского морского коридора;
- возможность отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;
- экспорт металлургической продукции и железной руды;
- ранний сбор урожая озимых культур.
Ключевые сферы, где наблюдалась положительная динамика:
- строительство;
- сельское хозяйство;
- торговля;
- транспорт.
Негативными факторами для экономики остаются проблемы безопасности и логистические проблемы, дефицит электроэнергии и сложная ситуация на рынке труда.
Напомним:
Реальный ВВП в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.
Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.
Экономическая правда.