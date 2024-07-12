Рост украинской экономики "тормозит": ВВП вырос на 1,1% в июне

Минэкономики

В июне 2024 года ВВП Украины вырос на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года: рост экономики продолжает замедляться - в мае ВВП вырос на 3,7%, в апреле - на 4,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали веерные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, однако экономическое восстановление продолжается", - говорится в сообщении.

В то же время за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реклама:

Среди положительных факторов, которые влияли на рост, ведомство выделило:

стабильная работа Украинского морского коридора;

возможность отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;

экспорт металлургической продукции и железной руды;

ранний сбор урожая озимых культур.

Ключевые сферы, где наблюдалась положительная динамика:

строительство;

сельское хозяйство;

торговля;

транспорт.

Негативными факторами для экономики остаются проблемы безопасности и логистические проблемы, дефицит электроэнергии и сложная ситуация на рынке труда.

Реклама:

Напомним:

Реальный ВВП в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.

Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.

Экономическая правда.