Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупационной администрации временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд. Им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", - сказано в сообщении.

Задолго до этого, еще в 2020 году, Мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда в Украине. Заявку на регистрацию географического указания в декабре 2019 года подавал общественный союз "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".

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Экономическая правда.