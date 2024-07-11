Tesla планирует отложить запуск роботакси, чтобы создать больше прототипов
Компания Tesla Inc. откладывает запланированную презентацию роботакси на октябрь, чтобы дать командам больше времени на создание дополнительных прототипов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Оптимизм относительно презентации роботакси способствовал 11-дневной серии роста, которая добавила более 257 миллиардов долларов к рыночной капитализации компании Tesla. Акции упали более чем на 8% после того, как агентство Bloomberg News впервые сообщило о задержке.
По словам источников, идея создания автономной службы такси существует в компании Tesla по меньшей мере восемь лет, начиная с того времени, когда Илон Маск написал вторую итерацию своего "генерального плана" для компании.
В последние месяцы генеральный директор поставил этот проект в приоритет над работой над электромобилем, дешевле самого доступного автомобиля Tesla - седана Model 3.
Маск более десяти лет рассказывал о работе Tesla над технологией автономных автомобилей и убеждал клиентов платить тысячи долларов за продукт, который компания позиционировала как полное самоуправляемое вождение, или FSD (Full Self-Driving). Маск и ведущие инженеры компании в последние месяцы все чаще выражают оптимизм в отношении FSD, поскольку продажи автомобилей компании замедлились.
Напомним:
Акции Tesla переживают бешеный рост - за последние 11 дней они выросли на 44%, но прибыли компании сокращаются, что свидетельствует о необоснованности ценового ралли.
Экономическая правда.