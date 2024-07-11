Россиянам стало сложнее покупать себе автомобили - росСМИ

Россияне все меньше могут позволить себе покупку автомобиля, доступность автомобилей в стране упала до исторического минимума.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Чтобы накопить на новую машину, среднестатистическому россиянину придется работать почти 3,5 года, ничего не тратя.

10 лет назад на покупку нового автомобиля нужно было менее 30 зарплат, а сейчас - более 41 зарплаты. Выросли сроки накопления и на подержанные автомобили: с 11 до 17 зарплат.

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Также ухудшились условия автокредитования. Если в 2019 году средний платеж по кредиту составлял 42% от зарплаты, то в первом полугодии 2024 года - уже 63%, и это без учета будущего повышения процентных ставок.

Напомним:

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV).

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Экономическая правда.