Суд отклонил полумиллиардный иск бывших работников против Илона Маска

Бывшие работники Twitter требуют от Илона Маска полмиллиарда долларов, которые он должен был выплатить им в качестве выходного пособия.

Об этом говорится из решения суда.

В жалобе говорилось, что по федеральному закону Employee Retirement Income Security Act (ERISA), программа выходных пособий Twitter обязывалась выплатить уволенным работникам три месяца зарплаты. Они получили меньше, чем ожидали, и требовали 500 млн долл невыплаченных выходных пособий.

Отмечается, что речь идет об иске относительно увольнения более 6,000 сотрудников Маском после его приобретения компании. Это коллективный иск, поданный бывшим работником Twitter Кортни МакМиллианом.

Реклама:

Однако судья окружного суда США Трина Томпсон в Северном округе Калифорнии удовлетворила ходатайство Маска об отклонении коллективного иска.

Судья Томпсон пришла к выводу, что план выходных пособий Twitter не подпадает под действие ERISA, поскольку работники получили уведомление об отдельной схеме выплат перед увольнением.

Она отклонила дело, постановив, что программа выходных пособий, принятая после приобретения компании Маском, является той, которая применяется к этим бывшим сотрудникам, а не программа 2019 года, на которую рассчитывали истцы.

Реклама:

Сообщается, что у уволенных все еще есть шансы на большие выплаты в будущем. В своем постановлении Томпсон отметила, что истцы могут изменить свою жалобу, чтобы она не касалась ERISA. Если они это сделают суд рассмотрит вопрос о выдаче приказа о признании этого дела связанным с одним из дел, которые сейчас рассматриваются против X Corp/Twitter.

Напомним:

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на 843 млн долл на строительство корабля, который выведет Международную космическую станцию (МКС) с орбиты Земли в 2030 году.