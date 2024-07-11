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Казахстан потребовал вывести из страны российские ценные бумаги 

Четверг, 11 июля 2024, 11:37 - Виктор Волокита

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские бумаги из страны.

Об этом пишет The Moscow Times.

Там пояснили, что это требование связано с блокирующими санкциями США в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). Всего в депозитарии учитывается порядка 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении. Это облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции.

"В письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях", — отметила СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. 

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Если клиенты не отправят поручения о выводе российских бумаг до указанной даты, активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария Казахстана, предупреждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

Согласно оценке Центрального депозитария, с марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд). Также в 2022 году в депозитарий были переведены акции на сумму 50 млрд тенге ($104,6 млн) и остальные финансовые инструменты на сумму почти 2 трлн тенге ($4,2 млрд).

Напомним:

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Экономическая правда

Казахстан Россия
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