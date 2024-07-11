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Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос на 49%: что выбирали

Четверг, 11 июля 2024, 09:10 - Виктор Волокита

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV).

Об этом сообщает "Укравтопром". 

Это на 49% больше, чем в прошлом году.

Как говорится в сообщении, доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом году.

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В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (352 ед.)

 Второй результат у NISSAN X-Trail (85 ед.)

Третий по популярности - TOYOTA Camry (74 ед.)

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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (78 ед.)

"Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).

Напомним:

В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания, что на 35% больше, чем в июне прошлого года.

Экономическая правда

спрос авто рынок
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