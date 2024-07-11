Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос на 49%: что выбирали
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV).
Об этом сообщает "Укравтопром".
Это на 49% больше, чем в прошлом году.
Как говорится в сообщении, доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом году.
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (352 ед.)
Второй результат у NISSAN X-Trail (85 ед.)
Третий по популярности - TOYOTA Camry (74 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (78 ед.)
"Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).
Напомним:
В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания, что на 35% больше, чем в июне прошлого года.
Экономическая правда