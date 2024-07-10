Фонд гарантирования выставит на торги более 50 паркомест и гаражных боксов в Киеве

В конце июля - начале августа Фонд гарантирования вкладов будет проводить аукционы по продаже имущества АО "Проминвестбанк". На торги в системе Прозорро.Продажи будут выставлены паркоместа в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, отдельными лотами будут торговаться 54 объекта:

47 машиномест;

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4 гаражных бокса, один из которых на два машиноместа;

2 мотоместа;

одно помещение, которое может быть использовано под склад.

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Общая площадь выставленного на торги имущества - 1025,6 кв м. Площадь двух наименьших объектов 4,5 кв м, средняя площадь машиномест - 18-19 кв м, площадь самого большого объекта - 37,9 кв. м.

Все объекты расположены в одном из самых густонаселенных спальных районов столицы - на Позняках, по адресу: проспект Петра Григоренко, 33/44.

"Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Проминвестбанк"", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Впервые на аукцион выставляется актив АО "АКБ "Конкорд", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено коммерческую недвижимость, земельные участки, транспорт (тракторы и комбайн зерноуборочный) и основные средства.

Экономическая правда