Фонд гарантування вперше виставить на аукціон актив банку "Конкорд" у Полтавській області
Вперше на аукціон виставляється актив АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
За його інформацією, 11 липня у системі Прозорро.Продажі торгуватимуться права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.
У повідомленні йдеться, що у забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби. Серед заставного майна зокрема:
- комплекс нежитлових будівель, загальною площею 1719,8 кв м в селі Тукали Полтавської області;
- земельні ділянки загальною площею 67,9106 га в с/раді Наріжанська, с/раді Горошинська, с/раді Пузирівська та с/раді Жовтнева Полтавської області.
Фонд звертає увагу, на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.
Початкова ціна лоту – 9,9 млн грн.
Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону.
Нагадаємо:
Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ БАНК".
Економічна правда