Фонд гарантування вперше виставить на аукціон актив банку "Конкорд" у Полтавській області  

Вперше на аукціон виставляється актив АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

За його інформацією, 11 липня у системі Прозорро.Продажі торгуватимуться права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

У повідомленні йдеться, що у забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби. Серед заставного майна зокрема:

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комплекс нежитлових будівель, загальною площею 1719,8 кв м в селі Тукали Полтавської області;

земельні ділянки загальною площею 67,9106 га в с/раді Наріжанська, с/раді Горошинська, с/раді Пузирівська та с/раді Жовтнева Полтавської області.

Фонд звертає увагу, на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту – 9,9 млн грн.

Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону.

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Нагадаємо:

Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ БАНК".

Економічна правда