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90% от запланированного: в июне Минфин перечислил в местные бюджеты 27 миллиардов 

Среда, 10 июля 2024, 18:31 - Виктор Волокита

В июне 2024 года Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 27,2 млрд грн, что составляет 90,3 % от предусмотренных росписью ассигнований.

Об этом сообщает Министерство финансов. 

В частности:

- базовую дотацию перечислено в сумме 1,8 млрд грн (100 % к росписи ассигнований);

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- дополнительные дотации перечислено в сумме 3,6 млрд грн (100 % к росписи ассигнований).

"Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам по состоянию на 1 июля составляют 165,1 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 июня", - говорится в сообщении. 

Напомним:

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Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,6 млрд грн.

Экономическая правда.

бюджет Минфин
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