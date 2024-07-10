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В "Укрэнерго" рассказали, повлияла ли ночная атака на энергообъекты на графики света

Среда, 10 июля 2024, 09:28 - Артур Крыжный

Несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на Западе Украины - график отключений на сегодня должен остаться неизменным.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В регионах, кроме прифронтовых зон, конечно, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света просто из-за повреждения сетей, во всех остальных регионах - ситуация плюс-минус одинаковая. И это также касается Западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили достаточно серьезную атаку на объект "Укрэнерго". Но даже несмотря на повреждения, которые были нанесены, мы не планируем в Западном регионе менять каким-то образом график. То есть, и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинаковая", - отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним:

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Ночью 10 июля российские захватчики атаковали беспилотниками энергообъект в Ровенской области, у части потребителей пропал свет.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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