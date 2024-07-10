Всі розділи
Укр / Рус

Окупанти атакували енергооб’єкт на Рівненщині

Середа, 10 липня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда

Уночі 10 липня російські загарбники атакували безпілотниками енергооб’єкт у Рівненській області, у частини споживачів зникло світло.

Джерело: Укренерго у Telegram, Рівненська ОВА у Telegram 

Дослівно Укренерго: "Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживчі".

Деталі: Повідомляється, що станом на 7 ранку енергоживлення споживачів відновили.

Реклама:

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єкті.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що загорання уже локалізоване, минулося без постраждалих. 

Українська правда.

Реклама:
енергетика Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 9 липня: постраждалі родини в "Охматдиті" отримають виплати, масштабні відключення світла в Росії 9 липня 2024, 21:00
Графіки відключення світла у середу: у 4 областях є ймовірність більших обмежень 9 липня 2024, 18:42
Енергетики почали встановлювати три підстанції, щоб заживити "Охматдит" 9 липня 2024, 18:23
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті