"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів на 28%, експорт зерна зріс на 43%

АТ "Укрзалізниця" в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Водночас, як йдеться в повідомленні, експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 млн тонн.

"Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн, (+3%);

на експорт – 45 млн тонн (+59%);

на імпорт – 5 млн тонн (+ 62%).

У пресслужбі також зазначили, що вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів.

Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів:

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залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн;

зернові вантажі – 22,5 млн тонн;

кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн;

мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.

Нагадаємо:

Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримала ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі.

Економічна правда