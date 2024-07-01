Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів на 28%, експорт зерна зріс на 43%

Понеділок, 1 липня 2024, 15:13 - Віктор Волокіта
 

АТ "Укрзалізниця" в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Водночас, як йдеться в повідомленні, експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 млн тонн. 

"Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової  стабільності компанії", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

Реклама:

Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:

  • у внутрішньому сполученні – 40 млн тонн, (+3%);
  • на експорт – 45 млн тонн (+59%); 
  • на імпорт – 5 млн тонн (+ 62%). 

У пресслужбі також зазначили, що вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів. 

Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів: 

Реклама:
  • залізна і марганцева руда – 22,9 млн тонн; 
  • зернові вантажі – 22,5 млн тонн; 
  • кам’яне вугілля – 12,5 млн тонн; 
  • мінбудматеріали – 13,7 млн тонн.

Нагадаємо: 

Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримала ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі.

Економічна правда

Укрзалізниця експорт зерно
Реклама:
Матеріали за темою
Понад 30 тисяч осіб скористались бронюванням квитків для військовослужбовців поза чергою - УЗ 30 червня 2024, 13:45
"Укрзалізниця" створює нову компанію: чим буде займатися  28 червня 2024, 14:20
ВАКС арештував організатора корупційної схеми в "Укрзалізниці" на 17 мільйонів 27 червня 2024, 19:54
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті