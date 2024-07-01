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В "Укрэнерго" назвали условие, при котором можно будет избавиться от дефицита в энергосистеме

Понедельник, 1 июля 2024, 19:24 - Артур Крыжный

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП.

По его словам, прогноз от МВФ по восстановлению энергетики до конца 2025 года - это консервативный сценарий.

"Если бы мы сейчас представили себе ситуацию, когда обстрелы полностью прекращаются, то восстановить поврежденную генерацию до уровня отсутствия дефицита следующей весной и летом вполне реалистично", - заявил он.

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Впрочем, остается вопрос, что именно будет делать враг.

Он добавил, что важной характеристикой в прогнозе МВФ является то, что масштаб и влияние повреждений будет ограничен из-за устойчивости украинской энергосистемы.

"МВФ признает, что могут быть качество новые атаки, а с другой стороны понимает, что наша устойчивость поможет быстрее восстанавливаться", - подчеркнул Кудрицкий.

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Напомним:

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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