Суд заблокировал работу ТРЦ "РайON" и City Mall в Киеве и Запорожье - заявление компании

Компания Arricano Real Estate PLC заявляет о блокировании деятельности торговых центров "РайON" в Киеве и City Mall в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, 17 июня 2024 года по ходатайству прокурора Киевской областной прокуратуры следственный судья Соломенского районного суда города Киева наложил арест на счета ООО "Призма Альфа" и ЧАО "Левобережьеинвест", которые управляют ТРК City Mall и "РайON" соответственно.

Эти судебные решения фактически заблокировали не только хозяйственную деятельность компаний, но и лишили их возможности платить общегосударственные налоги и сборы, и выполнять кредитные обязательства перед украинскими банками.

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"Эти действия еще раз подтверждают, что в отношении группы компаний украинские силовые структуры и суды выполняют чей-то заказ", - заявил председатель совета директоров Arricano Real Estate PLC Маргус Курм.

Решение об аресте счетов ООО "Призма Альфа" и ЧАО "Левобережьеинвест" компания считает очередным усилением давления со стороны силовых структур. Arricano заявляет, что происходящее с ее активами в Украине - это рейдерство с привлечением государственных органов.

Следствием таких действий может быть полная остановка работы торговых центров в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

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Напомним:

Текущий 2024 год может стать первым годом за долгое время, когда в Украине не откроют ни одного нового ТРЦ из-за роста расходов, нехватки энергоресурсов и недостатка кадров.

Экономическая правда.