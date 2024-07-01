Государственный энерготрейдер ЭКУ уплатил 100 миллионов дивидендов

Государственная энерготрейдинговая компания АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды в размере 100,4 млн грн по итогам деятельности в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, ЭКУ стала №1 по размеру этих отчислений среди всех предприятий в управлении Фонда государственного имущества Украины.

"Сегодня нашим первоочередным фокусом является надежное обеспечение потребителей Украины электрической энергией в условиях энергодефицита. С этой целью мы увеличиваем импорт, развиваем сотрудничество с производителями электроэнергии, выводим на рынок новые продукты и услуги", - отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

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В пресс-службе напомнили, что сумма уплаченных дивидендов ЭКУ по итогам первых пяти месяцев коммерческой деятельности в 2022 году составила 27,1 млн грн.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины начал формирование наблюдательного совета АО "Энергетическая компания Украины".

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Экономическая правда