ФДМУ почав формувати наглядову раду "Енергетичної компанії України"

Фонд державного майна України розпочав формування наглядової ради АТ "Енергетична компанія України".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У пресслужбі зазначили, що ФДМУ є органом управління 100 акцій АТ "ЕКУ". Тому оголошено конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного енерготрейдера – АТ "Енергетична компанія України".

Відповідно до його умов, кандидати можуть подавати свої заявки до 11 липня 2024 року включно.

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Згідно зі статутом ЕКУ, наглядова рада складається із п’яти членів: трьох незалежних і двох представників держави.

Очікується, що процес формування наглядової ради ЕКУ буде завершено до кінця липня.

"Подальша стратегія компанії передбачає роботу на європейських енергоринках, збільшення частки в постачанні енергоресурсів вітчизняним підприємствам та впровадження перспективних проектів для забезпечення безпеки постачання стратегічним підприємствам.

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Ми очікуємо формування в ЕКУ професійної наглядової ради, яка сприятиме досягненню цілей компанії як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках енергоресурсів", – зазначив Віталій, голова Фонду державного майна України.

Нагадаємо:

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами. ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами та торгівлі зеленою електроенергією. ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в України. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% ЕКУ належить державі, управління компанією здійснює Фонд державного майна України.

Економічна правда