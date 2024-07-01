Акцизы на топливо, вероятно, вырастут с 1 сентября - эксперт
Вероятная дата поднятия акцизов на топливо в Украине - 1 сентября.
Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Теперь ориентировочная дата введения новых акцизов - 1 сентября", — заявил он.
Основная причина отсрочки, по убеждению эксперта, отсутствие единой позиции относительно размера акцизной ставки на сжиженный газ.
"Таким образом, уже потеряно 2 месяца и 12 млрд грн бюджетных поступлений от новых акцизов", — добавил эксперт.
Напомним:
Верховная Рада приняла законопроект №3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.
Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.
Экономическая правда.