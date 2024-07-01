Все разделы
Укр / Рус

Акцизы на топливо, вероятно, вырастут с 1 сентября - эксперт

Понедельник, 1 июля 2024, 17:29 - Артур Крыжный

Вероятная дата поднятия акцизов на топливо в Украине - 1 сентября.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Теперь ориентировочная дата введения новых акцизов - 1 сентября", — заявил он.

Основная причина отсрочки, по убеждению эксперта, отсутствие единой позиции относительно размера акцизной ставки на сжиженный газ.

Реклама:

"Таким образом, уже потеряно 2 месяца и 12 млрд грн бюджетных поступлений от новых акцизов", — добавил эксперт.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект №3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Реклама:

Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Экономическая правда.

акциз топливо Украина
Реклама:
Материалы по теме
Темная лошадка нелегального табачного рынка 4 июня 2024, 19:27
Парламент в первом чтении проголосовал за повышение акцизов на топливо 4 июня 2024, 16:12
Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты 4 июня 2024, 15:05
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте