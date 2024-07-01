Фирма продавала шлемы и баллистические плиты к бронежилетам, ввезенные под видом гумпомощи

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору компании, которая завозила в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как говорится в сообщении, директор компании, чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предоставлял таможенным органам поддельные письма с ложной информацией о конечном получателе.

По документам амуниция предназначалась для воинской части Национальной гвардии Украины. Однако фактически импортированные защитные шлемы и баллистические плиты к бронежилетам воинской части не передавались. Их незаконно продавали через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины и в сети Интернет.

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По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года под видом гуманитарной помощи импортировал на таможенную территорию Украины 1 тыс. защитных шлемов и 3 тыс. баллистических плит к бронежилетам.

Во время обысков в офисных и складских помещениях и магазинах компании детективы БЭБ изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен.

Также были изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.

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Кроме того, сотрудники Бюро установили, что служащие компании при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на более 15 млн грн.

На незаконно ввезенные товары, изъятые во время обыска, наложен арест.

Сейчас директору общества сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.

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Экономическая правда