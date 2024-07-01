Норвегия блокирует продажу последней частной собственности на арктическом архипелаге

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Норвегия заблокировала продажу последнего частного имущества на архипелаге Шпицберген на фоне увеличения активности России и Китая в Северном Ледовитом океане.

Об этом сообщает Finacial Times.

Из-за угрозы национальной безопасности, связанной с расширением влияния Китая и России в Северном Ледовитом океане, правительство Осло заблокировало продажу имущества.

В сообщении говорится, что правительство проинформировало владельцев фьорда Сьоре-Фагерфьорд на арктическом архипелаге, что они могут продать его только с согласия норвежского государства.

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Это было сделано после того, как власти Норвегии предположили, что в приобретении этого объекта был заинтересован Китай.

"Это может нарушить стабильность региона и потенциально угрожать норвежским интересам", – сказала министр бизнеса Сесили Мирсет.

Сообщается, что Россия милитаризировала значительную часть своего крайнего севера, тогда как Китай стремится увеличить свою деловую и исследовательскую активность в регионе.

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Шпицберген является норвежской территорией, но на архипелаге есть российские поселения и горнодобывающие разработки из-за его необычного правового статуса. Норвегия владеет большей частью земли, но Россия имеет там четыре крупных объекта.

Сьоре-Фагерфьорд площадью 60 кв км, был выставлен на продажу в начале этого года за 300 млн евро.

Правительство Норвегии предложило 1,8 млн евро Мирсет сказала, что собственность имеет небольшую ценность из-за ее расположения в заповедной зоне, но она предупредила, что любой, кто готов заплатить "непропорционально высокую цену" за Сьоре-Фагерфьорд, может намереваться бросить вызов норвежскому законодательству и национальной безопасности.

Норвежские спецслужбы предупредили о риске для национальной безопасности в случае продажи. После аннексии Крыма в 2014 году российские СМИ назвали Шпицберген возможной отправной точкой для третьей мировой войны, а Москва неоднократно испытывала терпение Норвегии в последние месяцы, вывешивая на архипелаге советские флаги и проводя псевдовоенный парад.

Напомним:

Норвегия начинает запасать зерно, ссылаясь на пандемию, войну и изменение климата.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил о выделении пакета для помощи в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, в частности для больниц в Харьковской области.