В этом году ЕС усилит контроль за ввозимым из Украины медом 

С 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства могут ввозиться в ЕС, только если они отправляются, полученные и/или изготовленные в тех учреждениях, которые указаны в списке от компетентного органа страны-экспортера.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В сообщении говорится, что по информации Европейской комиссии по результатам скоординированных действий при осуществлении контроля грузов с медом и продуктами пчеловодства при ввозе на территорию ЕС в 46% грузов были обнаружены те или иные несоответствия, а 57% экспортеров из третьих странах, которые были подвергнуты контролю, отмечены как подозрительные по фальсификации меда посторонними сахарами.

Поэтому для улучшения прослеживаемости цепи поставок меда и продуктов пчеловодства на рынок Европейский Союз усиливает контроль со стороны стран экспортеров за операторами рынка.

Реклама:

"Заинтересованные операторы рынка производителей меда и продуктов пчеловодства должны заблаговременно обратиться (за месяц) в территориальный орган Госпродпотребслужбы для внесения мощностей операторов рынка в списки мощностей, из которых разрешен экспорт в ЕС меда и продуктов пчеловодства для потребления человеком", - говорится в сообщении.

Напомним:

ЕС намерен восстановить тарифы на импорт украинского сахара и яиц с пятницы, используя механизм "экстренного тормоза", призванный успокоить фермеров блока.

Реклама:

Экономическая правда