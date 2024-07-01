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"Укрзализныця" увеличила перевозку грузов на 28%, экспорт зерна вырос на 43%

Понедельник, 1 июля 2024, 15:13 - Виктор Волокита
 

"Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезла более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

В то же время, как говорится в сообщении, экспортные перевозки выросли почти на 59% - до 45 млн тонн. 

"Важно, что кроме общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза - зерновых культур - по сравнению с прошлым годом на 43%. Это сверхважно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных - убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко. 

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Всего за 6 месяцев 2024 года перевезено:

- во внутреннем сообщении - 40 млн тонн, (+3%);

- на экспорт - 45 млн тонн (+ 59%); 

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- на импорт - 5 млн тонн (+ 62%). 

В пресс-службе также отметили, что уже несколько месяцев подряд растут объемы перевозок внеклассных - убыточных грузов. 

Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено грузов: 

- железная и марганцевая руда - 22,9 млн тонн; 

- зерновые грузы - 22,5 млн тонн; 

- каменный уголь - 12,5 млн тонн; 

- минстройматериалы - 13,7 млн тонн.

Напомним: 

Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок и получила лицензию железнодорожного перевозчика от правления железнодорожного транспорта Польши.

Экономическая правда

Укрзализныця экспорт зерно
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