"Укрзализныця" увеличила перевозку грузов на 28%, экспорт зерна вырос на 43%
"Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезла более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В то же время, как говорится в сообщении, экспортные перевозки выросли почти на 59% - до 45 млн тонн.
"Важно, что кроме общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза - зерновых культур - по сравнению с прошлым годом на 43%. Это сверхважно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных - убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
Всего за 6 месяцев 2024 года перевезено:
- во внутреннем сообщении - 40 млн тонн, (+3%);
- на экспорт - 45 млн тонн (+ 59%);
- на импорт - 5 млн тонн (+ 62%).
В пресс-службе также отметили, что уже несколько месяцев подряд растут объемы перевозок внеклассных - убыточных грузов.
Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено грузов:
- железная и марганцевая руда - 22,9 млн тонн;
- зерновые грузы - 22,5 млн тонн;
- каменный уголь - 12,5 млн тонн;
- минстройматериалы - 13,7 млн тонн.
Напомним:
Компания Ukrainian Railways Cargo Poland получила возможность полноценного выхода на европейский рынок железнодорожных грузоперевозок и получила лицензию железнодорожного перевозчика от правления железнодорожного транспорта Польши.
Экономическая правда