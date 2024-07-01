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В Украине впервые за этот год упал спрос на новые легковые авто: что выбирали украинцы

Понедельник, 1 июля 2024, 15:51 - Артур Крыжный

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Так, впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. Относительно мая 2024 г. потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

  • Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota - 853 ед.
  • Впервые второе место принадлежит BMW - 545 ед.
  • Третий результат у Renault - 487 шт.

Также в ТОП-5 июня попали Skoda (278 шт.) и Volkswagen (269 шт.).

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Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

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За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных).

Экономическая правда.

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