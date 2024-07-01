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В Україну найбільше нових електромобілів ввезли з Китаю

Понеділок, 1 липня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта

За 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних).

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

Згідно з повідомленням, загальна митна вартість цього імпорту становила $476,3 млн.

Найбільшу кількість нових електромобілів було ввезено з Китаю – понад 4,7тис. од. на $111,2 млн.

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За даними "Укравтопрому", ТОП-5 країн-постачальників нових електромобілів виглядає так:

  • КИТАЙ - 4767 од.;
  • ЯПОНIЯ - 242 од.;
  • БЕЛЬГIЯ - 151 од.;
  • НIМЕЧЧИНА - 139 од.;
  • ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 78 од.

Більше третини (38%) вживаних електромобілів було імпортовано із США – майже 6 тис. од. на $102,2 млн.

ТОП-5 країн-постачальників вживаних електромобілів:

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  • США - 5967 од.;
  • НIМЕЧЧИНА - 2614 од.;
  • КОРЕЯ - 1775 од.;
  • ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 1739 од.;
  • КИТАЙ - 1251 од.

Нагадаємо:

Кількість реєстрацій у зв'язку з вибракування авто зросла у 3,5 раза: з 1690 у січні до 5877 у травні.

Економічна правда

авто Україна Китай
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