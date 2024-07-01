В Україну найбільше нових електромобілів ввезли з Китаю
Понеділок, 1 липня 2024, 09:00 -
За 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних).
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.
Згідно з повідомленням, загальна митна вартість цього імпорту становила $476,3 млн.
Найбільшу кількість нових електромобілів було ввезено з Китаю – понад 4,7тис. од. на $111,2 млн.
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За даними "Укравтопрому", ТОП-5 країн-постачальників нових електромобілів виглядає так:
- КИТАЙ - 4767 од.;
- ЯПОНIЯ - 242 од.;
- БЕЛЬГIЯ - 151 од.;
- НIМЕЧЧИНА - 139 од.;
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 78 од.
Більше третини (38%) вживаних електромобілів було імпортовано із США – майже 6 тис. од. на $102,2 млн.
ТОП-5 країн-постачальників вживаних електромобілів:
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- США - 5967 од.;
- НIМЕЧЧИНА - 2614 од.;
- КОРЕЯ - 1775 од.;
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 1739 од.;
- КИТАЙ - 1251 од.
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Економічна правда
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