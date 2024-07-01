Картонно-бумажный комбинат может остановиться при отсутствии бронирования незаменимых работников

Киевский картонно-бумажный комбинат (Обухов Киевской области) прогнозирует возможность приостановки работы предприятия в случае тотальной мобилизации работников-мужчин, которых невозможно заменить женщинами.

Об этом сообщает пресс-служба комбината, передает "Интерфакс-Украина".

"Крупный бизнес, в частности Киевский картонно-бумажный комбинат австрийского Pulp Mill Holding, уже моделирует последствия кадрового дефицита. Опасения остаться без способности обеспечивать необходимые производственные процессы предприятия из-за нехватки персонала, не беспочвенны - сейчас в рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината.

На участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь ККПК начал программы по профессиональному обучению, благодаря которым можно освоить новую профессию за счет предприятия - например, водителя погрузчика", - рассказали в пресс-службе ККПК.

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В то же время, подчеркивают на комбинате, есть работники, заменить которых сложно, а иногда и невозможно. В частности, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картофеледелательной машины, необходимо около пяти лет, поскольку нужно освоить ряд поэтапных работ.

В пресс-службе ККБК отметили, что незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена и тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому люди, которые работают в цехах, должны быть физически выносливыми.

"На предприятии есть и профессии, где, по требованиям охраны труда, могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство", - предполагают на комбинате.

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При этом, прогнозируют в компании, кроме того, что потребители останутся без санитарно-гигиенической продукции, а крупные производители украинских товаров без картонной тары, остановка предприятия может кардинально повлиять на жизнь Обуховской общины.

Киевский КПК - головное предприятие одноименной группы компаний, одного из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом более 2,5 тыс. работников.

Владельцем комбината является австрийский Pulp Mill Holding.

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Экономическая правда