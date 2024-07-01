В России рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ, чтобы спасти "Газпром"

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Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.

Об этом говорится из постановления правительства.

В постановлении говорится, что с 1 июля регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей увеличились на 11,2%.

Отмечается, что одновременно на 9,8% повышен совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ, а также тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей на 9,1%.

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Таким образом, за два года газ подорожает для граждан РФ на 20%, а с начала большой войны - на 34%.

Ни разу в последние годы цены на газ не росли столь стремительно.

Последнее резкое повышение газовых тарифов - на 15% за год - произошло в 2013 году.

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Но в 2024 году российские власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения "Газпрома".

Напомним:

В 2027 году Россия и Китай откроют "Дальневосточный" маршрут для получения больших объемов газа из России.

Российский энергетический гигант "Газпром" потерпел рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении холдинга.