Росія планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю – росЗМІ

У 2027 році Росія та Китай відкриють "Далекосхідний" маршрут для отримання більших об’ємів газу з Росії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Доставка газу "Далекосхідним" маршрутом в КНР почнеться за 2,5 роки у 2027.

"У 2027 році буде запущено "далекосхідний" маршрут на 10 млрд кубометрів газу на рік. З виходом "Сили Сибіру" і "Далекосхідного" маршруту на повне завантаження Росія стане найбільшим постачальником газу в Китай.", – сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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Також він зауважив, що "Газпром" поступово збільшує постачання по "Силі Сибіру" і вже наступного року газопровід вийде на задану експортну продуктивність - 38 млрд кубометрів газу на рік.

Зазначається, що лідером зростання споживання газу у світі залишатиметься Китай. За очікуваннями експертів, зокрема російських та китайських, до середини століття споживання газу в КНР подвоїться.

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