За время работы украинского морского коридора экспортировано рекордное количество грузов

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За 10 месяцев работы украинского морского коридора, который был обеспечен Объединенными силами обороны Украины было экспортировано 55 млн тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления.

В сообщении говорится, что суммарно было загружено 1954 судов, которые транспортировали 55 млн тонн грузов.

Отмечается, что при этом 37,4 млн тонн агропродукции было экспортировано в 45 стран мира.

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Постоянное наращивание объемов перевозок свидетельствует об эффективности функционирования Украинского морского коридора, который Украина открыла десять месяцев назад самостоятельно, исключительно при содействии Объединенных сил обороны.

"Несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, Украина остается топ экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности мира." - добавляют в пресс-службе.

Сейчас на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 68 судов, которые экспортируют почти 2 млн тонн грузов.

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Напомним:

НАБУ и САП завершили расследование и обновили подозрения по делу о завладении имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности на более чем 2,5 млрд грн.

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1 300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.