Еще в 2 регионах РФ начались проблемы с электроэнергией - росСМИ
Проблемы с электроснабжением начались в Воронежской и Курской области в результате атаки беспилотников.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В сообщении говорится, что в Воронежской области более 20 тысяч человек из 4 районов остались без света. Речь идет о жителях Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского районов.
Сообщается, что из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии.
По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 1 июля нанесли удары по трем российским регионам - Курской, Белгородской и Брянской областях. В атаке участвовали 36 беспилотников. Воронежская область попала под обстрел дронов днем ранее.
Напомним:
Около 90% Белгородской области, в том числе города Белгород и Старый Оскол, сейчас без света. В области не работают светофоры, есть проблемы с интернетом.