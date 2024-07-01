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Еще в 2 регионах РФ начались проблемы с электроэнергией - росСМИ

Понедельник, 1 июля 2024, 12:38 - Алексей Артемчук

Проблемы с электроснабжением начались в Воронежской и Курской области в результате атаки беспилотников.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В сообщении говорится, что в Воронежской области более 20 тысяч человек из 4 районов остались без света. Речь идет о жителях Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского районов.

Сообщается, что из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии.

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По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 1 июля нанесли удары по трем российским регионам - Курской, Белгородской и Брянской областях. В атаке участвовали 36 беспилотников. Воронежская область попала под обстрел дронов днем ранее.

Напомним:

Около 90% Белгородской области, в том числе города Белгород и Старый Оскол, сейчас без света. В области не работают светофоры, есть проблемы с интернетом.

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