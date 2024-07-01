"Зовнішній вплив на енергооб'єкт": у Бєлгородській області почалися проблеми з електрикою 

ФОТО МІНЕНЕРГО

Близько 90% Бєлгородської області, у тому числі міста Бєлгород та Старий Оскол, наразі без світла. В області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом.

Про це повідомляє Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, також 1 липня у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами.

Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту.

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"За офіційною версією, причиною відключення електроенергії в Бєлгородській області став "зовнішній вплив на енергообʼєкт". За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції", - повідомили в пресслужбі.