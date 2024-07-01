Нефть дорожает на волне оптимизма относительно летнего спроса

Цены на нефть выросли 1 июля, поддержанные прогнозами дефицита предложения, который возникнет из-за пикового летнего потребления топлива и сокращения добычи ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 53 цента, или на 0,6%, до 85,53 долл за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 82,05 долл за баррель, что на 51 цент, или на 0,6% больше.

Отмечается, что это произошло несмотря на глобальные экономические проблемы и рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

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Оба контракта выросли примерно на 6% в июне, а цена нефти марки Brent за последние две недели превысила 85 долларов за баррель после того, как ОПЕК и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, продолжили большинство мероприятий по глубокому сокращению добычи нефти до 2025 года.

Отмечается, что это заставило аналитиков прогнозировать дефицит предложения в третьем квартале, поскольку спрос на нефть летом на транспорте и в системах кондиционирования воздуха исчерпывает запасы топлива

Производственная активность среди небольших китайских производителей росла самыми быстрыми темпами с 2021 года благодаря зарубежным заказам, даже несмотря на то, что более широкий опрос показал, что слабый внутренний спрос и торговые противоречия привели к очередному сокращению промышленного сектора.

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Сообщается, что Китай является вторым крупнейшим потребителем в мире и крупнейшим импортером сырой нефти.

Напомним:

Цены на нефть выросли и готовы к третьему подряд недельному росту на фоне ожиданий того, что центральный банк США вскоре начнет снижать процентные ставки и закрепит сложную маржу нефтепереработки.

Цены на нефть упали из-за неожиданного увеличения запасов в США, что усилило опасения относительно медленного спроса со стороны страны.