Meta может потерять до 10 процентов годового дохода из-за штрафа ЕС

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ЕС намерен обвинить материнскую компанию Facebook, Meta, в нарушении цифрового законодательства, что является вторым делом против крупной технологической группы.

Об этом сообщает Financial Times.

Регуляторные действия Еврокомиссии подпадают под действие Закона о цифровых рынках - строгие правила, призванные сломать доминирование крупных технологических платформ и помочь стартапам.

Отмечается, что технологические гиганты должны были выполнить эти требования с марта этого года.

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Согласно новым правилам, технологические гиганты должны получать согласие от пользователей, когда они намерены объединить или перекрестно использовать их персональные данные в различных основных услугах платформы.

В сообщении говорится, что регуляторы обеспокоены моделью Meta "плати или соглашайся". Сейчас пользователи Facebook и Instagram могут пользоваться социальными сетями бесплатно, соглашаясь на сбор данных, или платить за то, чтобы их данные не распространялись.

В случае признания нарушения закона компании Meta грозят значительные штрафы в размере до 10 процентов ее глобального оборота, а за повторное нарушение - до 20 процентов.

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В Meta отреагировали на обвинения и сказали, что надеются на дальнейший конструктивный диалог с Европейской комиссией, чтобы довести это расследование до конца.

Напомним:

Брюссель обвинил Apple в подавлении конкуренции в своем магазине приложений, что стало первым случаем, когда регуляторы ЕС применили новые цифровые правила к крупной технологической группе.

Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции модели генеративного ИИ компании Meta Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств.