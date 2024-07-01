Из-за обстрелов есть новые обесточивания в 3-х областях, на энергообъекте погиб работник - Минэнерго 

Из-за обстрелов есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. В целом из-за боевых действий - без электроэнергии абоненты в 7 регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, в восточном регионе в результате вражеского обстрела отключилась высоковольтная воздушная линия. При осмотре обнаружен обрыв провода и грозотроса.

"В западном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - возгорание конденсатора на одной из высоковольтных подстанций. Вызваны ГСЧС, возгорание ликвидировано. Линию вывели в аварийный ремонт", - рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, на одном из энергетических объектов Полтавщины во время выполнения высотных работ погиб 54-летний работник подрядной организации.

"Обстоятельства несчастного случая выясняются", - добавили в Минэнерго.

Напомним:

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Из-за попадания управляемых авиабомб в терминал "Новой почты" в Харькове в воскресенье погиб человек, еще 9 человек ранены, среди них младенец.

Экономическая правда