КАби влучили в термінал "Нової пошти" в Харкові: є загиблий і 9 поранених
Через влучання керованих авіабомб у термінал "Нової пошти" в Харкові в неділю загинув чоловік, ще 9 осіб поранено, серед них немовля.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБами по Харкову виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі, горить відділення пошти і 7 вантажних автомобілів.
Відомо про одну загиблу людину і 8 постраждалих, серед яких дитина восьми місяців.
Пожежа локалізована.
Оновлено: О 17:56 Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в термінал "Нової пошти".
Загинув чоловік — працівник поштового відділення. 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина та жінка, інші – чоловіки.
Голова ОВА також зазначив, що на місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.
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