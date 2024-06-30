КАби влучили в термінал "Нової пошти" в Харкові: є загиблий і 9 поранених

Через влучання керованих авіабомб у термінал "Нової пошти" в Харкові в неділю загинув чоловік, ще 9 осіб поранено, серед них немовля.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБами по Харкову виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі, горить відділення пошти і 7 вантажних автомобілів.

Відомо про одну загиблу людину і 8 постраждалих, серед яких дитина восьми місяців.

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Пожежа локалізована.

Оновлено: О 17:56 Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в термінал "Нової пошти".

Загинув чоловік — працівник поштового відділення. 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина та жінка, інші – чоловіки.

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Голова ОВА також зазначив, що на місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.

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Українська правда