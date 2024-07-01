"Укрнафта" построит скважины глубиной 4,5 км 

"Укрнафта" начинает работы по возведению двух нефтяных скважин, которые совокупно будут давать более 100 тонн нефти в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Согласно сообщению, обе скважины строит "под ключ" подрядчик, определенный на Prozorro - компания ООО "Энергофинанс".

Скважины будут вскрывать продуктивные пласты визейских отложений.

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"Первая планируется как разведывательная, наклонно направленная, проектной глубиной 4490 метров и прогнозным дебитом 56,6 тонн в сутки, - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. - Вторая - эксплуатационная вертикальная - имеет проектную глубину 4490 метров и прогнозный начальный дебит 47 тонн в сутки".

"Бурение начинается в августе, пока перевозится буровое оборудование и готовятся площадки", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

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ПАО "Укрнафта" выплатила НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд грн дивидендов. Таким образом, предприятие полностью выплатило дивиденды по результатам деятельности в 2023 году.

Экономическая правда