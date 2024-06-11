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"Укрнафта" виплатила 3,5 млрд дивідендів

Вівторок, 11 червня 2024, 15:44 - Віктор Волокіта

ПАТ "Укрнафта" виплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Таким чином, підприємство повністю виплатило дивіденди за результатами діяльності у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що близько 8 мільярдів гривень наразі перераховано на рахунки та депозитарії державним акціонерам компанії - Міністерству оборони України та НАК "Нафтогаз України".

У пресслужбі нагадали, що за 2023 рік "Укрнафта" також сплатила 25,7 млрд грн податків та зборів у бюджети усіх рівнів.

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Нагадаємо:

Як повідомлялося на початку року, ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.

Як розповів директор компанії Сергій Корецький, це перша частина - всього буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіку. "Це вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років", - повідомляв Корецький.

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Економічна правда

Укрнафта Нафтогаз Міноборони
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