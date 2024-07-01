В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая
За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных).
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата.
Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.
Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая - более 4,7 тыс. ед. на $111,2 млн.
По данным "Укравтопрома", ТОП-5 стран-поставщиков новых электромобилей выглядит так:
- КИТАЙ - 4767 ед;
- ЯПОНИЯ - 242 ед;
- БЕЛЬГИЯ - 151 ед;
- ГЕРМАНИЯ - 139 ед;
- ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 78 ед.
Более трети (38%) бывших в употреблении электромобилей было импортировано из США - почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.
ТОП-5 стран-поставщиков бывших в употреблении электромобилей:
- США - 5967 ед;
- ГЕРМАНИЯ - 2614 ед;
- КОРЕЯ - 1775 ед;
- ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 1739 ед;
- КИТАЙ - 1251 ед.
Напомним:
Количество регистраций в связи с выбраковкой авто выросло в 3,5 раза: с 1690 в январе до 5877 в мае.
Экономическая правда