Все разделы
Укр / Рус

В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая

Понедельник, 1 июля 2024, 09:00 - Виктор Волокита

За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных).

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата.

Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.

Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая - более 4,7 тыс. ед. на $111,2 млн.

Реклама:

По данным "Укравтопрома", ТОП-5 стран-поставщиков новых электромобилей выглядит так:

  • КИТАЙ - 4767 ед;
  • ЯПОНИЯ - 242 ед;
  • БЕЛЬГИЯ - 151 ед;
  • ГЕРМАНИЯ - 139 ед;
  • ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 78 ед.

Более трети (38%) бывших в употреблении электромобилей было импортировано из США - почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.

ТОП-5 стран-поставщиков бывших в употреблении электромобилей:

Реклама:
  • США - 5967 ед;
  • ГЕРМАНИЯ - 2614 ед;
  • КОРЕЯ - 1775 ед;
  • ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 1739 ед;
  • КИТАЙ - 1251 ед.

Напомним:

Количество регистраций в связи с выбраковкой авто выросло в 3,5 раза: с 1690 в январе до 5877 в мае.

Экономическая правда

авто Украина Китай
Реклама:
Материалы по теме
В автомобиле, который Путин подарил Киму, нашли южнокорейские запчасти 28 июня 2024, 12:59
Украина за I квартал импортировала более 118 тысяч легковушек: из каких стран завозили больше всего 28 июня 2024, 10:06
Volkswagen отзывает более 270 тысяч авто из-за неисправности электропроводки 26 июня 2024, 18:11
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте