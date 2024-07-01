В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая

За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных).

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата.

Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.

Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая - более 4,7 тыс. ед. на $111,2 млн.

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По данным "Укравтопрома", ТОП-5 стран-поставщиков новых электромобилей выглядит так:

КИТАЙ - 4767 ед;

ЯПОНИЯ - 242 ед;

БЕЛЬГИЯ - 151 ед;

ГЕРМАНИЯ - 139 ед;

ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 78 ед.

Более трети (38%) бывших в употреблении электромобилей было импортировано из США - почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.

ТОП-5 стран-поставщиков бывших в употреблении электромобилей:

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США - 5967 ед;

ГЕРМАНИЯ - 2614 ед;

КОРЕЯ - 1775 ед;

ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ - 1739 ед;

КИТАЙ - 1251 ед.

Напомним:

Количество регистраций в связи с выбраковкой авто выросло в 3,5 раза: с 1690 в январе до 5877 в мае.

Экономическая правда