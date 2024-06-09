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В понедельник, 10 июня, графики отключений света будут действовать с 16:00 до 22:00

Воскресенье, 9 июня 2024, 18:58 - Владимир Туник-Фриз
 
"Укренерго"

Графики стабилизационных отключений в воскресенье, 9 июня, планируют применять с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению "Укрэнерго", в понедельник, 10 июня, лимиты потребления, при превышении которых могут применять стабилизационные отключения, планируют применять с 16:00 до 22:00.

Критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность будет работать бесперебойно.

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Напомним:

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Графики плановых отключений, которые должны были действовать в воскресенье 9 июня с 20:00 до 22:00 были отменены.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия
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