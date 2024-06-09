В понедельник, 10 июня, графики отключений света будут действовать с 16:00 до 22:00
Графики стабилизационных отключений в воскресенье, 9 июня, планируют применять с 20:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По сообщению "Укрэнерго", в понедельник, 10 июня, лимиты потребления, при превышении которых могут применять стабилизационные отключения, планируют применять с 16:00 до 22:00.
Критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность будет работать бесперебойно.
Напомним:
После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.
Графики плановых отключений, которые должны были действовать в воскресенье 9 июня с 20:00 до 22:00 были отменены.
Экономическая правда