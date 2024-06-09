G7 во время саммита не будет угрожать крупным китайским банкам, сосредоточившись на меньших - Reuters

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Американские чиновники ожидают, что Группа семи (G7) на следующей неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России и уклоняться от западных санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух людей, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что лидеры, которые соберутся на саммит 13-15 июня в Италии, организованный премьер-министром Джорджиа Мелони, во время своих закрытых встреч сосредоточатся на угрозе, которую представляет растущая китайско-российская торговля для войны в Украине.

Поддержка Китаем экономики РФ станет одной из основных тем саммита G7 в Италии в этом месяце.

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США и их партнеры по G7 не будут принимать немедленных карательных мер против любых банков во время саммита, таких как ограничение их доступа к системе обмена сообщениями SWIFT или прекращение доступа к доллару.

По словам одного из собеседников Reuters, G7 сосредоточатся на меньших учреждениях, а не на крупнейших китайских банках. Результатом, скорее всего, станут публичные заявления, касающиеся китайских банков.

По словам источника, знакомого с планами, США готовы объявить о новых значительных санкциях в отношении финансовых и нефинансовых объектов.

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Ожидается, что нынешний саммит G7 также сосредоточится на использовании доходов, полученных от российских активов, замороженных на Западе, в пользу Украины.

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Напомним:

Лидеры "Группы семи" на саммите в середине июня все еще надеются достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, но консенсуса пока не достигли.

Страны "Большой семерки" и Европейский Союз изучают способы усиления давления на банки из третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления вторичных санкций для европейских банков, которые продолжают вести бизнес в России.

Экономическая правда