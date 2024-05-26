США планують посилити санкції щодо європейських банків, які досі працюють у РФ

Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій для європейських банків, які продовжують вести бізнес у Росії.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв’ю Reuters.

"Ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес в Росії", – сказала Єллен, відмовившись надати конкретну інформацію щодо цієї заяви та не назвавши жодного банку, стосовно яких можуть бути спрямовані обмеження.

Виступаючи в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 в Італії, Єллен заявила, що санкції, пов’язані з діяльністю банків у РФ, будуть запроваджені лише тоді, "коли для цього будуть підстави", зауваживши, що "робота в Росії створює дуже великий ризик".

Реклама:

Відповідаючи на запитання щодо можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського банку UniCredit, міністр висловила сподівання, що їхня поведінка буде "дуже обережною".

Хоча вторинні санкції охолодили співпрацю європейських банків з Росією, Єллен висловила занепокоєння тим, що країні-агресору вдається знаходити шляхи для придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, ОАЕ та Туреччину, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року.