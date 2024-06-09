За прошедшие сутки по неизвестным причинам от энергосистемы отключалось предприятие энергогенерации

В субботу, 8 июня, от энергосистемы Украины по неизвестным причинам отключилось энергогенерирующее предприятие. Потерь питания собственных нужд не произошло.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению, за прошедшие сутки днем в восточном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия. При этом от энергосистемы Украины временно отключалось энергогенерирующее предприятие, однако без потери питания собственных нужд.

Причины отключения выясняются, - сообщает Минэнерго.

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Напомним:

Графики плановых отключений, которые должны были действовать 9 июня с 20:00 до 22:00 отменены.

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

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Экономическая правда