За прошедшие сутки по неизвестным причинам от энергосистемы отключалось предприятие энергогенерации
В субботу, 8 июня, от энергосистемы Украины по неизвестным причинам отключилось энергогенерирующее предприятие. Потерь питания собственных нужд не произошло.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По сообщению, за прошедшие сутки днем в восточном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия. При этом от энергосистемы Украины временно отключалось энергогенерирующее предприятие, однако без потери питания собственных нужд.
Причины отключения выясняются, - сообщает Минэнерго.
Напомним:
Графики плановых отключений, которые должны были действовать 9 июня с 20:00 до 22:00 отменены.
После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.
Экономическая правда