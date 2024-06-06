Meta отримала 11 скарг через порушення права конфіденційності ЄС під час навчання ШІ

Компанія Meta отримала 11 скарг щодо нових правил навчання ШІ, які використовують персональні дані користувача без згоди. Правила можуть суперечити нормам ЄС щодо конфіденційності.

Про це повідомляє Reuters.

За словами адвокаційної групи NOYB ("Не твоя справа"), нещодавні зміни в політиці конфіденційності Meta, які набувають чинності 26 червня, дозволять їй використовувати багаторічні особисті повідомлення, приватні зображення або дані онлайн-відстеження для своєї технології штучного інтелекту. Група закликала національні наглядові органи негайно вжити заходів для припинення такого використання.

Мета посилається на законний інтерес до використання даних користувачів для навчання і розвитку своїх генеративних моделей ШІ та інших інструментів ШІ, якими можна ділитися з третіми сторонами.

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NOYB вже подав кілька скарг проти Meta та інших великих технологічних компаній через ймовірні порушення Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR), який загрожує штрафами до 4% від загального світового обороту компанії за порушення.

"Перекладання відповідальності на користувача є абсолютно абсурдним. Закон вимагає від Meta отримати згоду на використання, а не надавати приховану і оманливу форму відмови.

Якщо Meta хоче використовувати ваші дані, вони повинні запитати вашого дозволу. Замість цього вони змусили користувачів благати, щоб їх виключили", - заявляє Засновник NOYB Макс Шремс.

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NOYB звернувся до органів захисту даних в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Польщі та Іспанії з проханням розпочати термінову процедуру у зв'язку з неминучими змінами.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Meta Platforms Inc. на 3,5 мільйона євро за нечесну комерційну практику щодо створення та керування обліковими записами соціальних мереж Facebook та Instagram.

Meta представила нові функції генеративного ШІ для рекламодавців на своїх платформах. Оновлення будуть впроваджені протягом цього року та включатимуть повну генерацію зображень і текстів.

Економічна правда