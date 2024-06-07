Кабмин готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования

Фото: Telegram шмыгаля

Кабинет министров готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования для граждан и для бизнеса.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня утвердили порядок предоставления финансовой поддержки физлицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тыс грн. А максимальная сумма кредита - 480 тысяч гривен сроком на 5 лет", - написал Шмыгаль.

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Также, по его словам, правительство совместно с Верховной Радой готовит законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования и об устранении всех таможенных формальностей.

Напомним:

Сообщалось, что правительство планирует снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, инверторов и другого оборудования.

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Экономическая правда