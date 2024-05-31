На кордоні зі Словаччиною відновлюється робота пасажирського напрямку  

Сьогодні, 31 травня, на кордоні зі Словаччиною відновлюється робота модернізованого пасажирського напрямку.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зігдо з повідомленням, у зв’язку із завершенням модернізації з 14:00 год. функціонуватиме пасажирський рух на КПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Відтак, митно-прикордонний контроль громадян і транспортних засобів, їх оформлення та пропуск здійснюватиметься у штатному режимі.

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У митниці нагадали, що з метою модернізації пунктів пропуску, на пасажирському напрямку митного посту "Ужгород-автомобільний", що на кордоні України зі Словаччиною, у березні цього року почали встановлювати сучасні модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди. У зв’язку з цим було тимчасово перенаправлено рух легкових транспортних засобів на вантажний напрямок.

"Наразі, окрім зазначених робіт, у досить стислі строки митниця організувала нове дорожнє покриття з розширенням смуг руху з метою збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. Також на пасажирській ділянці оновлено навіс, замінено освітлення, нанесено нову розмітку, встановлено нову огорожу та проведено ряд інших робіт", - розповіли у преслужбі.

Нагадаємо:

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Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.

Економічна правда