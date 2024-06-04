Правительство планирует снять барьеры для ввоза в Украину генераторов и солнечных панелей

Правительство планирует снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, инверторов и другого оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет также о поддержке потребителей, которые будут устанавливать собственную генерацию, в частности путем предоставления льготных кредитов.

"В каждом областном центре должны быть обустроены установки для питания критической инфраструктуры. Мы говорим о десятках мини-ТЭЦ по всей стране", - сказал глава правительства.

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Напомним:

Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Экономическая правда

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