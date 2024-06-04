Все разделы
Укр / Рус

Правительство планирует снять барьеры для ввоза в Украину генераторов и солнечных панелей

Вторник, 4 июня 2024, 13:41 - Виктор Волокита

Правительство планирует снятие таможенных и бюрократических барьеров для ввоза в Украину генераторов, солнечных панелей, инверторов и другого оборудования. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет также о поддержке потребителей, которые будут устанавливать собственную генерацию, в частности путем предоставления льготных кредитов. 

"В каждом областном центре должны быть обустроены установки для питания критической инфраструктуры. Мы говорим о десятках мини-ТЭЦ по всей стране", - сказал глава правительства.

Реклама:

Напомним:

Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий. 

Экономическая правда

Реклама:
Шмыгаль электроэнергия Кабмин правительство
Реклама:
Материалы по теме
Правительство одобрило план изменений, который включает рекомендации партнеров - Шмыгаль 4 июня 2024, 13:26
Украина рассчитывает на помощь Польше в поставке энергетического оборудования 24 мая 2024, 19:40
Кабмин обязал облэнерго сделать равномерную очередность отключений света 24 мая 2024, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте