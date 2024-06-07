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Власть и бизнес уменьшат потребление электроэнергии за счет кондиционеров 

Пятница, 7 июня 2024, 17:22 - Виктор Волокита

Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - отметил премьер-министр.

Денис Шмыгаль также призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности.

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"Исключение - не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", - сказал глава правительства.

Напомним:

"Укрэнерго" отменит закупку кондиционеров и не возобновит тендерную процедуру пока не будут отменены все отключения света.

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Экономическая правда 

Кабмин электроэнергия власть
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