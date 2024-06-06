"Укренерго" скасує закупівлю кондиціонерів після скандалу у ЗМІ

"Укренерго" скасує закупівлю кондиціонерів і не відновить тендерну процедуру поки не будуть скасовані всі відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасовано. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тендер на заміну спліт-систем кондиціонування у компанії почали готувати на початку 2024 року, коли енергосистема покривала потреби споживачів. Кондиціонери планували придбати задля охолодження технічних приміщень акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу.

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"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів", - продовжили у пресслужбі.

Зазначається, що задля уникнення маніпуляцій, тендер буде відмінено. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення.

Нагадаємо:

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НЕК "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис грн.

Економічна правда.