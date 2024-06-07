Продажи TSMC выросли на 30% из-за бурного спроса на чипы искусственного интеллекта

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Майские продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. выросли на 30% до $7,1 млрд, чему способствовал бурный спрос на искусственный интеллект и восстановление некоторых отраслей бытовой электроники.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем получил выгоду от глобальной гонки по развитию услуг искусственного интеллекта, производя полупроводники для Nvidia Corp., которые затем продаются таким компаниям, как Microsoft Corp. и OpenAI. Мировые продажи смартфонов также вышли из затянувшегося спада в первые три месяца года, подпитывая ожидания крупных заказов на мобильные чипы.

Компания TSMC смогла сохранить высокие прибыли в то время, как мир спешит строить центры обработки данных. Она является эксклюзивным производителем самых современных ускорителей искусственного интеллекта Nvidia, а также производит полупроводники для Apple Inc. и Advanced Micro Devices Inc, ближайших конкурентов Nvidia.

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На этой неделе председатель и главный исполнительный директор TSMC подтвердил ожидания по развитию ИИ, который будет способствовать восстановлению всего сектора в этом году.

Напомним:

Известный производитель микросхем TSMC обсуждал с клиентами перенос своих заводов из Тайваня на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем.

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ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. имеют способы вывести из строя самые современные в мире станки для производства микросхем в случае вторжения Китая на Тайвань.

Экономическая правда.