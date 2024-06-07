В Украине стартует образовательная программа для предпринимателей ВПЛ

Стартует национальная практическая образовательная программа "Компас: рестарт и развитие бизнеса", чтобы предоставить знания и поддержать предпринимателей, которые вынуждены релоцироваться из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Минцифры.

"Наша цель - помочь малому и среднему бизнесу развиваться, расти и выходить на международные рынки.

По результатам исследования почти 8 тысяч предприятий изменили регион своей регистрации с начала полномасштабной войны.

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Именно поэтому создали программу для предпринимателей - внутренне перемещенных лиц, чтобы предоставить им знания и толчок для восстановления собственного дела.

Программа содержит теоретически-практические тренинги, фидбек-сессии и нетворкинг, а также доступ к необходимым ресурсам для успешного ведения бизнеса в новых условиях", - отметила заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Валерии Ионан.

Согласно сообщению, по результатам обучения участники смогут ввести новые подходы к организации деятельности, а самые активные - увеличить прибыль от собственной предпринимательской деятельности.

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Участие в Программе могут принять 220 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, а также самозанятые лица из числа ВПЛ, которые планируют развить или перезапустить собственный бизнес.

Обучение продлится с 11 июля по 31 октября 2024 года в онлайн-формате.

Отдельные мероприятия будут проводиться офлайн - на базе четырех центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес - в Буче, Ровно, Тернополе и Луцке, с обеспечением прямой трансляции для онлайн-участников.

Спикерами и менторами Программы станут владельцы бизнеса, эксперты по бухгалтерскому делу, юристы и психологи.

Напомним:

Министерство цифоровой трансформации начало тестирование образовательного приложения "Мрия" - 40 школ из Киева и шести областей Украины помогут проверить и улучшить работу приложения.

Экономическая правда