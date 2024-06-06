Освітній застосунок "Мрія" почали тестувати у 40 школах

фото: мінцифри

Міністерство цифорової трансформації розпочало тестування освітнього застосунка "Мрія" - 40 шкіл з Києва та шести областей України допоможуть перевірити й покращити роботу застосунку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Мрія" змінить підхід до навчання. Школярі вчитимуться за сучасними підходами. Батьки зрозуміють, що їхнім дітям вдається найкраще, а де треба підтримка. Вчителі ж зможуть приділяти більше уваги розвитку дітей та професійній самореалізації", - кадуть в міністерстві.

"Мрію" тестуватимуть:

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школярі: Мрія ID, навчальні досягнення, план дня, список завдань з дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами, чати на базі Signal;

батьки: досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, бібліотека рекомендованого контенту, чати на базі Signal;

вчителі: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотека контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.

Зазначається, що бета-тест відбувається у три етапи:

перевірка функціоналу застосунку - від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень підготовка до навчального року - кожну школу відвідають тренери "Мрії", які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі тестування Мрії в реальних умовах - 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з "Мрією".

"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії", - заявив голова Мінцифри, віце-прем'єр Михайло Федоров.

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Нагадаємо:

На початку 2024 року Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".

Економічна правда